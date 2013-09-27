حكم هولندي ينسى بطاقتي الإنذار والطرد

آمستردام- تعرض الحكم هولندي بيتر فينك لموقف محرج عندما اكتشف خلال إدارته مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم الخميس انه نسي إحضار بطاقتي الإنذار الصفراء والطرد الحمراء.
وقالت صحيفة دي تليجراف الهولندية الجمعة أن الحكم إكتشف عدم وجود البطاقتين عندما أراد توجيه إنذار إلى جوي فان دن بيرج لاعب هيرنفين، إلا ان اللاعب لم يفلت من العقوبة حيث سجل الإنذار في تقرير المباراة.
وقال الحكم أنه بدل قميصه المبلل خلال الإستراحة بين الشوطين ونسي البطاقتين في القميص.
وأضاف: "لن يحدث هذا لي ثانية وانا في غاية الاحراج".
وإنتهت المباراة التي قادها فينك بفوز هيرنفين على تفينتي بثلاثة أهداف دون مقابل.