طفلة تنفث شعرا ملونا

الجزائر-(خاص) من سهيل الخالدي

عرف في مدينة سوق أهراس شمال شرق الجزائر أن الطفلة آية (10 سنوات)، تنفث من فمها شعرا ملونا بطول 20 مترا .

وتم عرض الطفلة على الأطباء في ولاية عنابة المجاورة لكنهم أبدوا عجزا عن تشخيص الحالة.

وتشعر آية مع كل نوبة بآلام في القلب وخفقان شديد فيه حيث يصل عدد نبضات قلبها إلى 228 مرة في الدقيقة الواحدة، في الحالة التي بدأت في أيار/ مايو الماضي، كما تحسر بمرارة في الفم بحيث تستهلك 30 حبة حلوى، حتى أن أمها تخشى عليها من الإصابة بالسكري، كما ذكرت ذلك جريدة الشروق الجمعة.

وتشبه الأم منيرة حالة آية بحالة الطفلة اليمنية صبورة التي تسقط حجارة من عينيها .

وقالت الأم إنها ترفض أن تصير ابنتها فأر تجارب، حيث طلب منها خلع شعر آية معتقدين أنها تأكل شعرها ليلاً، فيما أراد بعضهم إجراء عملية لها في المعدة معتقدا أن المعدة هي التي تفرز ذلك الشعر بألوانه التي تشبه ألوان شعر اللعب البلاستيكية.