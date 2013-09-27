فنان يرسم لوحة في ثلاث مدن بوقت واحد

فيينا - لجأ رسام نمساوي إلى استخدام جهازي روبوت لرسم لوحة في ثلاث مدن -فيينا ولندن وبرلين- في وقت واحد في حدث قال انه الأول من نوعه في العالم.

واستخدم اليكس كيسلنج جهاز استشعار يعمل بالأشعة فوق الحمراء لنقل حركات قلمه وأرسالها عبر قمر صناعي إلى جهازي الروبوت في ميدان ترافلجار (الطرف اللأغر) في لندن وميدان بريتشيدبلاتز في برلين ليعيدا انتاج الخطوط التي يرسهما على لوحتين آخريين.

واستغرق كيسلنج (33 عاماُ) اكثر من ستة اشهر كي يتقن استخدام تلك التقنية وبرمجياتها.

وقال في مؤتمر صحفي "ماذا تصنع الالتان حقاُ؟ ..بدا لي من خلال العمل مع الآلتين أن الأمر يبدو أنه استنساخ أكثر من أن يكون نسخة."

وسيجري تجميع النسخ الثلاث من الرسم -الذي يصور وجهاً كاملاً مع نصف رأس في كل من الجانبين- معاً لعرضها في فيينا ولندن.