تياغو سيلفا: يجب منح كرة ذهبية لكل مركز

باريس - (خاص) من نورالدين ميفراني

طالب البرازيلي تياغو سيلفا مدافع نادي باريس سان جرمان و المنتخب البرازيلي بضرورة تغيير قانون الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لإنصاف الحراس و المدافعين و لاعبي الوسط .

و قال تياغو سيلفا في تصريح صحفي:" يجب تغيير القانون الخاص بالكرة الذهبية ومنح واحدة لكل مركز لأن حالياً لا يفوز بها سوى المهاجمين فقط."

وأضاف تياغو سيبلفا أنه يحلم بالفوز بالكرة الذهبية وليس أمامه سوى حل وحيد:" يجب أن أكون مثل الإيطالي فابيو كانافارو وأقود منتخب البرازيل للفوز بكأس العالم 2014 كما فعل هو في 2006."

وليست المرة الأولى التي ترتفع أصوات تطالب بتغيير قانون الكرة الذهبية حيث اعتبر عدة مختصين أنها ظلمت في السابق عدة لاعبين كانوا يستحقون الفوز بها كالحراس الألماني أوليفر كان والإيطالي بوفون والإسباني إيكير كاسياس بالإضافة إلى عدد من المدافعين ولاعبي خط الوسط رغم تألقهم اللافت في عدة منافسات و مواسم مع الفرق التي لعبوا في صفوفها.

وفشل الإسبانيان أندرياس إنيستا وراؤول غوانزليس في الفوز بالجائزة رغم كونهما كمهاجمين صنعوا مجد ريال مدريد وبرشلونة.

ويعتبر المراقبون أن تغيير القانون قد يحسم الصراع الدائر بين نجمين كبيرين في العالم حالياً الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حيث لا يلعبان في نفس المركز وسيفوزان باللقب بسهولة وحتى البرازيلي نيمار سيملك فرصة لتحقيق الحلم.