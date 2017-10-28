362 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص تجاوزت أعمارهم 60 عامًا

كشفت بيانات حكومية سعودية أن عدد العاملين والموظفين ،الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 361942 موظفًا.

وأوضحت البيانات أن الأجانب شكلوا نحو 96 % من إجمالي العاملين.

وأظهرت البيانات أن عدد الأجانب ،الذين تخطت أعمارهم 60 عامًا ،وما زالوا مسجلين في “التأمينات الاجتماعية” بلغ نحو 326087 أجنبيًا، مقابل 35855 موظفًا سعوديًا في هذا العمر.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، شكل الموظفون الذكور نحو 95.8% ممن تتجاوزت أعمارهم 60 عامًا، حيث بلغ عددهم 346664 موظفًا، مقابل 15278 موظفة. ويعمل نحو 55% من هؤلاء الموظفين في قطاعي التعليم والتدريب والصحة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد”.

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”.

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

وتسعى الوزارة لإحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

وقصرت الوزارة، العمل في المراكز التجارية المغلقة “المولات” في المملكة على المواطنين والمواطنات. ويهدف ذلك لتمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.