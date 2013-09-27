الوطن السعودية: هل تنفذ إيران وعودها؟

الرياض - قالت الصحيفة "إن الرئيس الإيراني الجديد، بعكس سلفه محمود أحمدي نجاد، لم يتوان عن مغازلة اللوبي الإسرائيلي في كل مناسبة ممكنة، فبدأ بتهنئة اليهود بمناسبة حلول رأس السنة اليهودية الجديدة بتغريدة له على "تويتر"، وخطى خطوة أكبر عندما اعترف في مقابلة له مع شبكة التلفزيون الأميركية cnn بحدوث المحرقة النازية ضد اليهود "الهولوكوست" بعد سنوات من إصرار سلفه نجاد على إنكار حدوثها بالشكل الذي تسوق له الدعاية الصهيونية".

وتضيف الصحيفة، كان من اللافت موقف الرئيس الإيراني الجديد المتفائل -لدرجة مفاجئة أحيانا- من إمكانية التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني في فترة بين 3 إلى 6 أشهر على أبعد تقدير.

ولفتت الصحيفة إلى أن للأزمة النووية الإيرانية سنوات طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود، لكن السؤال الأهم هو: هل يستطيع فريق الرئيس روحاني التوصل إلى اتفاقية مقبولة حول البرنامج النووي الإيراني بعد كل هذه السنوات من المماطلة؟ وحتى في حال استطاع التوصل إلى اتفاق، هل لديه صلاحيات تمكنه من فرض تطبيق هذا الاتفاق؟.