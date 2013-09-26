أمل بوشوشة: جمالي سر تألقي

القاهرة - قالت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إن جمالها كان جسر عبور لها إلى عالم الفن، مؤكدة أنها لا تهتم في مظهرها الخارجي، واعتمادها الأول والأخير على شخصيتها وموهبتها.

وأشارت إلى أنها ليست عارضة أزياء، لتكتفي بمظهرها الخارجي وتثبت لنفسها أنها ممثلة أو فنانة.

وأضافت أنه يمكن أن يستثمر الفنان هذا الجمال في سبيل ضمان استمراره في مسيرته الفنية وتعزيز موهبته.

ونفت ارتباطها في أي علاقة عاطفية حالياً، لافتة إلى أنها ستكون أسعد إنسانة في العالم إذا وقعت في الحب.

وأوضحت أنها حين ترتبط بشاب وتعيش معه قصة حب ويطلبها للزواج ستكون أول من يعلن عن هذا الأمر وعلى الملأ.

وأكدت أنها ستعلن عن ارتباطها عبر يافطات تضعها على الطرقات كافة لأنها ستكون أسعد إنسانة في العالم.