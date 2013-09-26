الشتاء القادم .. الأقسى منذ 100 عام...

إرم (خاص) من سماح المغوش

توقع خبراء طقس أن تشهد منطقة بلاد الشام وشمال السعودية، عواصف ثلجية مع دخول فصل الشتاء مبكراً لهذا العام، في توقعات كشفت فيه الأرصاد الجوية الروسية أن الشتاء القادم قد يكون أقسى شتاء منذ 100 عام.

وقالت الأرصاد الجوية الروسية أنّ على سكان القارة القديمة الاستعداد جيداً للشتاء الأبرد منذ 100 عام خلال الأسابيع القادمة، والتحضير جيداً لمواجهة البرد وغياب أشعة الشمس لفترات طويلة وهي ما يناقض التوقعات لظاهرة الاحتباس الحراري.

من جانبها، قالت الأرصاد الجوية الألمانية أنّه وفقاً لخرائط النماذج العددية طويلة المدى فإنّ شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام القادم ستتدنى درجات الحرارة عن معدلاتها بشكل كبير في القارة العجوز نتيجة مرور الكتل الهوائية القطبية الشمالية باتجاه القارة.

وقال الباحث الألماني دومينين يونغ أنّ القارة الأوربية تمر منذ خمس سنوات بشتاء بارد وأن ذروته ستكون خلال الشتاء القادم الذي من المتوقع أن يكون بارداً جداً وهو ما سيكون سببه انخفاض النشاط الشمسي وسلبية تذبذب شمال المحيط الأطلسي كما حدث خلال أوائل 1950 عندما هرب سكان البلدان الأوربية من الصقيع الذي استمرّ حتى شهر إبريل/نيسان.!!