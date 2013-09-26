باحث سعودي يعالج السرطان بالذهب

الرياض - وصل باحث سعودي بعد تكثيف أبحاثه على مدى عامين إلى نتائج جيدة لعلاج مرض السرطان باستخدام معدن الذهب.

وذكر الباحث سعيد الجارودي الموظف في شركة أرامكو العملاقة للنفط إنّ قواعد البحث تقتضي أن يرسل أبحاثه للمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، لتبقى هذه الأبحاث قرابة السنة والنصف للتأكد من أنه لا يوجد من يدعي توصله لها، ليتسنى له الحصول على البراءة، ويتم بعد ذلك نشرها في وسائل الإعلام العالمية.

ويرى الجارودي، الذي يعد رسالة الدكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنّ "الأبحاث التي أجراها تستهدف علاج السرطان عن طريق مركبات الذهب، إذ يتم استخدام البلاتين منذ سبعين عاماً، فيما يعرف بالعلاج الكيماوي، ورغم وجود بعض العلاجات التي يتم استخدامها، فإن البلاتين فعال أكثر من غيره، وإن كان لا يعطى إلا في المراحل الأخيرة من المرض، وله آثار جانبية كبيرة مثل تساقط الشعر، وتعطيل بعض الوظائف داخل الجسم، بمعنى أن بعض الخلايا الحية تموت".

وقال الجارودي لصحيفة محلية إنّه يعمل حالياً على تكوين عقارين، أحدهما لعلاج سرطان المعدة، والآخر لسرطان البروستات، مشيراً إلى أنّ أيّ دواء فعال في علاج نوع معين غالباً ما يكون فعالاً في الأنواع الأخرى.