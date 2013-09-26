مقتل 23 في انفجارات في أنحاء بغداد

بغداد - قالت الشرطة العراقية إن ما لا يقل عن 23 شخصاً قتلوا في انفجارات هزت أسواقاً مزدحمة في أحياء سنية في العاصمة بغداد.

وسقط معظم القتلى في هجوم وقع في سبع البور على الأطراف الشمالية لبغداد حيث انفجرت ثلاث قنابل أوقعت 15 قتيلاً على الأقل.

وأفادت الشرطة أنه في حي الدورة في جنوب بغداد انفجرت قنبلة في سوق أخرى فأودت بحياة ثمانية على الأقل.

وتصاعدت التوترات الطائفية في العراق بسبب الحرب الأهلية في سوريا حيث يخوض مقاتلون أغلبهم من السنة قتالاً لاسقاط الرئيس بشار الأسد الذي ينتمي للطائف العلوية الشيعية ويحظي بدعم من ايران.

وذكرت مجموعة (ايراك بودي كاونت) أن نحو 6000 شخص قتلوا في أعمال عنف هذا العام.

وقالت الشرطة إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل عضو بارز في ميليشيا الصحوة السنية المدعومة من الحكومة في اللطيفية فقتلوه هو وأربعة من أولاده بالرصاص في وقت مبكر اليوم الخميس. وتقع اللطيفية على بعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد.