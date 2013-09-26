أسرار القذافي الجنسية

ذكر مسؤول الأمن الليبي السابق لنظام معمر القذافي منصور ضو، أن الزعيم الليبي الراحل اغتصب مئات السيدات خلال سنوات حكمه، وكان يحتفظ بـ"حريم" في طابق منزله السفلي.

وأضاف بأن القذافي كانت لديه شهوة جنسية قوية للغاية، لدرجة أنه جرى تأسيس جهاز حكومي بأكمله من أجل تزويده بالعاهرات، وكانت الكثيرات منهن يُحبسن في المجمع السكني الخاص به في طرابلس، وكانوا تحت تصرفه وقتما شاء، ليلا نهارا.

وقال أيضاً إن القذافي كان يعمد إلى اصطحابهن معه عند سفره خارج ليبيا متنكرات كحارسات شخصيات له أو حتى صحفيات.

وذكر ضو بأن من بين جنرالات القذافي شخصا يدعى نوري مسماري كان يُسمى جنرال الشؤون الخاصة "جنرال العاهرات" ووظيفته البحث عن السيدات في كل مكان وكان لا يخجل من التقاط العاهرات من الشوارع.

وأشار إلى عدم معرفته بأمر الطابق السفلي بمجمعه السكني:"أقسم أنني لم يسبق لي مطلقًا أن نزلت إلى هذا الطابق، وليست لدي أية تفاصيل بشأن الحالة التي كانت عليها السيدات المحتجزات".

وأضاف بأن القذافي كان يحرص على ترقية الأشخاص الذين يساعدونه في إشباع رغباته الجنسية، وكان القذافي يصطحب السيدات معه في رحلاته للدول الغربية، ويعرفهن على أنهن وفود أو صحافيات.

وأجاب ضو عن سؤال حول إجبار الوزيرات على ممارسة الجنس معه: "هذا الأمر لم يفاجئني، وكان هناك كثير من الأشخاص الطموحين، وكانوا مستعدين لتسليم زوجاتهم أو بناتهم في مقابل الحصول على بعض الإحسان أو الترقية الوظيفية أو المادية أو ما شابه".