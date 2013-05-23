مصر تضخ 800 مليون دولار لتمويل سلع أساسية

القاهرة – محمد عز الدين

قالت شركات الصرافة اليوم أن أسعار صرف الدولار استقرت عند 6.98 جنيه للشراء ، و7.01 للبيع، وذلك بعدما طرح البنك المركزي المصري عطاءً استثنائياً بمبلغ 800 مليون دولار بهدف مواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية.

وكان "المركزي" طرح فى 14 نيسان/ ابريل الماضي عطاءه الاستثنائي الأول بقيمة 600 مليون دولار، وذلك لتوفير السلع الأساسية.

ووصف محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة فى اتحاد الغرف التجارية المصرية، خطوة "المركزي" بـ "الجيدة" لتلبية طلبات البنوك.

وأضاف الأبيض أن السوق الرسمية استقبلت طرح دولارات "المركزي" بهدوء، فيما تترقب السوق الموازية "السوداء" تأثير ضخ الـ 800 مليون دولار على سوق العملات، والذى يتوقف على ما إذا كانت هذه القيمة ستسهم فى تقليل الطلب مقابل المعروض، فيتراجع سعر الدولار أو يستقر أمام الجنيه المصري.

وأوضح رئيس شعبة الصرافة إن أسعار البنوك فى بيع الدولار ارتفعت ليقارب سعر السوق السوداء، مدللا برفع أسعار البيع للعملاء، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي بـ7 جنيهات للدولار الواحد.

وتشمل السلع التى يستفيد مستوردوها من قرار المركزي: الشاي، واللحوم، والدواجن، والاسماك، والقمح، والزيت، ولبن الاطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة، وذلك بجانب آلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار بالإضافة الى السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.