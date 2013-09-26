عبد الناصر لم يستخدم يوما طائرة رئاسية

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

مع اقتراب حلول الذكرى الـ 43 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر يوم 28 أيلول/ سبتمبر الجاري، قال نجله المهندس عبد الحكيم إن والده "كان واحدا من الحكام الزاهدين ولم يصبه غرور المنصب، ولم يسع إلى الراحة والحياة الرغيدة، ويكفي أنه كان يستقل طائرة عادية في جميع رحلاته الخارجية".

وبين أنه من خلال معلوماته الخاصة يعرف أن أول طائرة رئاسية مجهزة تم شراؤها بعد وفاة عبد الناصر بنحو خمس سنوات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت من طراز بوينغ 707 مقابل 25 مليون دولار دفعتها المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن طائرة الرئاسة الحالية، تم شراؤها في عهد الرئيس حسني مبارك، وهي من طراز إيرباص 340 مقابل 139 مليون دولار دفعتها الحكومة الليبية في ذلك الوقت بأمر من العقيد معمر القذافي بناء على طلب من مبارك.