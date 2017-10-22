لماذا تفضل النساء استعارة الملابس الداخلية لشركائهم الرجال؟

أظهرت دراسة بريطانية حديثة، السبب في حب النساء ارتداء الملابس الداخلية الرجالية، مشيرة إلى أن حوالي نصف النساء الشابات يفضلن استعارة السراويل الداخلية لشركائهن، لأنهن يجدنها أكثر راحة من ملابسهن الداخلية النسائية.

وشملت الدراسة 2000 شخص في الفئة العمرية من 18- 24، وخلصت إلى أن “42% من النساء ارتدين ملابس داخلية رجالية أكثر من مرة خلال العام الأخير”.

وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “17% فقط من الرجال في الفئة العمرية نفسها، أعاروا شريكاتهم ملابسهم الداخلية”.

ومن جانبها، قالت مؤسسة “ستايل كومبير” المتخصصة في الأزياء والموضة ،التي أجرت الاستطلاع، إنه “بين كل المجموعات العمرية التي شملها الاستطلاع، اعترف 14% من الأزواج بتبادل الملابس الداخلية”.

وقال المتحدث باسم المؤسسة إن “الرجال يستفيدون من التصميمات التي تدعم راحتهم في المقام الأول”.