محققو الكيماوي السوري يصلون إلى دمشق

دمشق - وصل محققو الأمم المتحدة إلى سوريا الأربعاء في زيارتهم الثانية لمتابعة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، وسط أجواء من التفاؤل تجاه مباحثات أمريكية روسية تتعلق بقرار دولي بشأن نزع سلاح سوريا الكيماوي.

وسيقوم فريق الخبراء الدوليين بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية خلال النزاع المستمر منذ أكثر من عامين في سوريا.

وتأتي زيارة الفريق المؤلف من 6 خبراء بعد موافقة دمشق على اتفاق روسي أمريكي يقضي بالتخلص من الترسانة الكيماوية السورية.

وبالتوازي مع وصول الفريق الأممي، أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف عملا "بروح بناءة" الثلاثاء على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نزع أسلحة سوريا الكيماوية.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- تأكيده أن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل من قبل سفيري البلدين لدى الأمم المتحدة.

وأضاف أن ثمة ثلاث أو أربع عقبات رئيسة يتعين تجاوزها، ولكنه أكد أن كيري ولافروف قاما بالعمل المتعلق بالأفكار، وأن ذلك يجب أن يتحول الآن إلى نص، وفق المسؤول الأمريكي.

ومن بين النقاط الشائكة بين روسيا والقوى الغربية الخلاف بشأن ما إذا كان سيصدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي باتخاذ مجلس الأمن إجراءات عقابية منها استخدام القوة.

وقالت روسيا إنها لن تقبل قراراً أولياً تحت البند السابع، وإن أي إجراءات عقابية لن تأتي إلا في حالة وجود أدلة على عدم التزام دمشق وضمن قرار ثان للمجلس تحت الفصل السابع.

أما الولايات المتحدة فتسعى لاستصدار قرار ملزم بشكل واضح ويمكن فرضه والتحقق من تنفيذه، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وكانت واشنطن وموسكو توصلتا في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق في جنيف ينص، على أن تقدم دمشق معلومات وافية عن أسلحتها الكيميائية وإزالتها بحلول 2014، وذلك عقب تهديد أمريكي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بسبب هجوم 21 أغسطس/آب.