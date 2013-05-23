"تويتر" منبر مخيف في السعودية

إرم – خاص

قال موقع هيومان رايتس فيرست تحت عنوان "من يخاف من ’تويتر‘؟ بأن العاهل السعودي الإصلاحي هو الذي يخاف" تويتر، مشيراً إلى إن رئيس هيئة الامر بالمعروف في السعودية اعتبر أن من يستخدم "تويتر" يكون قد خسر دنياه وآخرته.

وأضاف الموقع أنه وفي وقت سابق ندد إمام الحرم المكي المعين من قبل الحكومة، بـ"تويتر" قائلاً إن هذا الموقع يهدد الوحدة الوطنية في السعودية.

وقد يطن البعض أن التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون بقوة الشرطة أو بأموال النفط، ولكن الملك عبدالله، الذي شهد ثورات ديمقراطية في الدول المجاورة بمساعدة الانترنت ومواقع الاتصال الاجتماعي، يعتبر "تويتر" وغيره من المنابر تهديداً مباشراً لنفوذه ولأسباب وجيهة.