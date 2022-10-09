الإعلان عن نجاح عملية التدفق العكسي للغاز في حقل "كاريش"

أعلنت شركة "إنيرجين" المسؤولة عن تشغيل حقل "كاريش" للغاز في بيان رسمي لها، بدء عملية تدفق الغاز من الشاطئ للحفارة ضمن نظام تدفق عكسي عبر نظام خطوط الأنابيب تحت الماء.

وقالت الشركة في بيانها الذي نقلته وسائل الإعلام العبرية، إن "تدفق الغاز من الشاطئ خطوة مهمة في عملية تشغيل الحفارة واستخراج الغاز والنفط من حقل كاريش".

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قامت الشركة بهذه الخطوة بعد حصولها على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لربط الحفارة بنظام الغاز الإسرائيلي، عبر نظام أنابيب تحت الماء.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن النشاط الحالي الذي تقوم به شركة "إنيرجين" ليس بدء استخراج الغاز، ولكنه اختبار للأجهزة.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر في النظام السياسي والأمني الإسرائيلي أن المرحلة الأولى لعملية التشغيل، ستكون مجرد "اختبار للأجهزة"، وأهمها هو التدفق العكسي للغاز من الشاطئ إلى الحفارة المتنقلة، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الشاطئ، وذلك للتحقق من سلامة الأنظمة.

ورفضت شركة "إنيرجين" بحسب الصحيفة، تحديد التاريخ الدقيق لبداية تدفق الغاز، لكنها أكدت أنه من المتوقع أن يحدث ذلك قريبا، بعد اكتمال مرحلة الاختبار، في غضون أسابيع قليلة، حيث سيبدأ إنتاج الغاز من حقل "كاريش".

ووجه رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي رسالة تهديد مباشرة إلى لبنان بخصوص الثمن الذي سيدفعه إذا بدأ حزب الله صراعا مع إسرائيل، على خلفية تهديدات أطلقها حزب الله في حال بدء إسرائيل استخراج الغاز دون اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وزار كوخافي، العاصمة الفرنسية باريس قبل عشرة أيام وتحدث مع نظيره الفرنسي تييري بوركهارد، في الاجتماع بين الاثنين، حول ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقدم رئيس الأركان صورا جوية للأهداف التي ستضربها إسرائيل إذا أشعل نصر الله صراعا مع إسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وبعد يومين من الاجتماع مع كوخافي، توجه بوركهارد إلى بيروت واجتمع مع رئيس أركان الجيش اللبناني. ويعتقد أن بوركهارد نقل الرسالة التي سمعها إلى اللبنانيين.