صور.. شيما هلالي تنتهي من تصوير أغانيها

بيروت - بعد النجاح الذي حققته أغنية "إمتى نسيتك"، انتهت المطربة شيما هلالي من تصوير أغنيتين من ألبومها الجديد "ولا يهمك" مع المخرج وليد ناصيف ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

الأغنية الأولى تحمل اسم الألبوم "ولا يهمك" وهي من اللون الرومانسي الإيقاعي من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، أما الأغنية الثانية عنوانها "أدّعي عليه" وهي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر عبد الله بو راس، ألحان ناصر الصالح وتوزيع وليد فايد، وقد استمرّ التصوير على مدار أربعة أيام بمواقع مختلفة في لبنان وقد اعتمد المخرج في العملين طريقة سينمائية جديدة ومميزة أظهرت جمال وعفوية شيما بشكل مغاير عمّا قدمته سابقاً.

وقد أعربت الفنانة شيما هلالي عن سعادتها بالتعاون مع المخرج وليد ناصيف الذي قدّمها بصورة عصرية راقية، وجاءت النتيجة مكملة لقيمة الأغاني التي يتضمنها ألبوم "ولا يهمك" الذي كان ثمرة التعاون الناجح بين النجمة شيما هلالي وشركة لايف "ستايلز ستوديوز" حيث شكلا ثنائية ناجحة من خلال تقديمهما لأعمال ذات قيمة فنية عالية.