بلقيس فتحي تثير الجدل بهدية باهظة الثمن من زوجها (فيديو)

أثارت الفنانة بلقيس فتحي عاصفة من الجدل بعد تلقيها هدية باهظة الثمن من زوجها سلطان عبداللطيف، وهي عبارة عن ميكروفون وقاعدته مطليين بالذهب.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو للهدية الثمينة عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”.

وظهر صوت النجمة اليمنية الشابة مع زوجها بالفيديو وهي سعيدة للغاية بالمفاجأة التي جهزها لها زوجها، مؤكدة أنها أجمل هدية تلقتها في حياتها.

وأثارت بلقيس جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع، إذ أكد متابعوها أن هدية كهذه كان من الواجب ألا تعرضها على الجمهور مراعاة لمشاعر البسطاء، كما أن عرضها فيه نوع من التفاخر غير المرغوب به، ولا يفضله جمهورها.

كما حذرها آخرون من إمكانية تعرضها للحسد بسبب هذه الهدية الثمينة، خاصة وأنها لا تعلم نفوس كل متابعيها من الوطن العربي.