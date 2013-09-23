الإمارات تعتقل أصغر وأخطر مروج مخدرات

إرم – (خاص)

أعلنت دولة الإمارات عن طريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن اعتقال أصغر وأخطر مروج مخدرات في الإمارة، ضمن حملة طويلة عملت عليها الشرطة المحلية لخفض مستوى الجريمة في الدولة.

وفي تفاصيل القضية، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط شاب عربي الجنسية يبلغ من العمر 22 سنة فقط، ولكنه أصغر وأخطر المروجين في الإمارة، وبمتابعته ورصد تحركاته عن طريق فريق عمل مختص، شوهد المتهم شديد الحذر والانتباه، ويملك أسلوب كبار التجار رغم صغر سنه.

وأضاف المصدر نقلاً عن صحيفة البيان الإماراتية "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطه، حيث تم ضبطه بدقة وتم العثور في منزله على مجموعة من الأسلحة البيضاء، وكمية من المخدرات، إلى جانب الأدوات المستخدمة في التعاطي، وبمواجته اعترف بالتهم الموجهة إليه".

وأخيراً عمدت إدارة مكافحة المخدرات في الإمارة على نقل الملف للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وإصدار الحكم الخاص ضده.