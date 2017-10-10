مذيع قناة الجزيرة جمال ريان يواجه سخرية واسعة بسبب “أصوله الخليجية” (فيديو)

واجه الإعلامي والمذيع الفلسطيني الشهير، جمال ريان، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من المدونين العرب في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في دول الخليج التي زعم انتماءه لها ليثير ردود فعل واسعة.

وبدأت الانتقادات تنهال على ريان الذي يعرف نفسه كأول مذيع ظهر على قناة الجزيرة عام 1996، عندما كتب على حسابه في موقع “تويتر” تغريدة ادعى فيها أنه خليجي الأصل في تبرير لآرائه المنحازة لقطر في الأزمة الخليجية بالرغم من كونه فلسطيني.

وكتب ريان على حسابه في “تويتر” الذي يتابعه فيه أكثر من 700 ألف حساب “لست مرتزقا، أنا خليجي، أجداد والدي رحمه الله هاجروا من أرض الحجاز إلى فلسطين قبل إنشاء مملكة آل سعود والإمارات، فأنا خليجي غصب عنكم #الخليج”.

لست مرتزقا ، انا خليجي،اجداد والدي رحمه الله هاجروا من ارض الحجاز الى فلسطين قبل انشاء مملكة ال سعود والإمارات، فانا خليجي غصب عنكم #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 9, 2017

وجمال ريان فلسطيني الأصل، وقبل سنوات واجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق، شيمون بيريز على الهواء مباشرة عبر قناة “الجزيرة” التي تعد أول وسيلة إعلامية عربية تتيح لقادة الكيان المحتل الظهور عبر شاشتها، وقال له إن دولة “إسرائيل” تحتل منزل عائلته.

لكن ريان وكثير من العاملين في وسائل الإعلام التي تمتلكها الدوحة، انحازوا لقطر في الأزمة الخليجية حتى على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعبر عن آرائهم الخاصة ولا علاقة للسياسة التحريرية التي تتبعها جهات عملهم بتلك الحسابات.

وبسبب ذلك الانحياز، تعرض أولئك الإعلاميين وبينهم السوري فيصل القاسم، منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم بقائهم على الحياد في أزمة ليست دولهم الأصلية طرفا فيها.

وكان ريان في الأصل يرد في تغريدته المثيرة للجدل على اتهامه بـ “المرتزق” وهي صفة واجهها كبار إعلاميي الجزيرة العرب الذين انحازوا لقطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها معها نهائياً متهمةً الدوحة بدعم الإرهاب وإثارة القلاقل والاضطرابات وحتى الاغتيالات في دول المنطقة وبينها دول المقاطعة ذاتها.

وتسببت تلك التغريدة بأكبر موجة انتقادات يواجهها منذ بدء دفاعه عن الدوحة وقادتها وسياستها الخارجية والداخلية عقب الأزمة الخليجية، إذا اعتبر كثير من منتقديه كلامه متناقضاً مع كونه فلسطينيا.

كما انتقده مدونون آخرون من مختلف الدول العربية ادعاءه سابقاً في تغريدة متداولة على موقع “تويتر” أنه مصري في الأصل بقوله “أنا مصري ومن أقحاح مصر..”.

انا مصري ومن أقحاح مصر والعيب على من يكتب العيب https://t.co/kZfT0jNLb5 — جمال ريان (@jamalrayyan) September 18, 2016

وعلق الكاتب السعودي محمد – بك – الساعد‏ على الجدل الذي تسبب به ريان بالقول “المرتزق جمال ريان يسترزق ببيع أصوله وهويته الفلسطينية ويسرق هويات الآخرين مرة انا مصري.. ومرة انا خليجي فقط لخدمة المال القطري !!”.

واختار المغرد السعودي البارز، نايف مدخلي، والمعروف بلقبه الشهير “نايفكو” على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مقطع فيديو قديم لجمال ريان يتحدث من منصة مسرح لحضور بتأكيده أنه فلسطيني الأصل، وكتب نايفكو “جمال ريان يرد على جمال ريان”.

وعلق الإعلامي الرياضي الإماراتي أحمد خليفة‏ على انتماء ريان الخليجي بالقول “اذا قلنا لهم مرتزق زعلوا ..!! جمال ريان سابقاً أصله مصري واليوم بقدرة قادر أصله خليجي من اهل الحجاز !”.

ولم يقف ريان عند تغريدته تلك، بل رد على كثير من الانتقادات التي وجهت له، وأكد أن أصله خليجي ومن الحجاز، فيما قال في تغريدة اخرى انه فلسطيني لكنه اضطر لقول ذلك للرد على اتهامه المتكرر بـ “المرتزق”.

ودخلت الأزمة الخليجية شهر الخامس مع غياب أي بوادر لحل مرتقب في ظل تمسك قادة قطر بسياسة بلادهم ورفضهم الالتزام بشروط وضعتها دول المقاطعة للمصالحة، فيما تتوالى تداعيات تلك الأزمة بشكل متزايد على وقع الحراك المعارض لقادة قطر في الداخل والخارج والذي يقوده أعضاء بارزون في الأسرة الحاكمة ذاتها.