صور.. فلسطيني يعذب فأراً أكل راتبه

إرم – (خاص)

أقدم رجل فلسطيني في غزة على معاقبة فأر "قضم" جزءا من راتبه الأسبوعي باقتحامه خزانته الخاصة، عن طريق ربطه بالحبال الخاصة لمنع حركته، قبل أن ينشر صورته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقال الرجل، الذي تعود أصوله لمدينة الخليل، إنه استلم راتبه الأسبوعي منذ فترة قصيرة وهو 600 شيكل إسرائيلي (3 ورقات من فئة 200)، لكنه خبأه في مكان سري حتى لا يفقده، قبل أن يتفاجأ بفعلة الفأر بقضم الورقات الثلاث، ويعاقبه على الأمر بربطه ونشر صورته.

وانفرجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات التي طالب بعضها بمعاقبة الرجل الفلسطيني ونقل الأمر إلى منظمة الرأفة بالحيوان، وقال آخر "إنه فعل غير مقبول، وهو رد فعل مبالغ به ضد حيوان مقابل عمل بسيط ضد إنسان"، وختم آخر "الحادثة تشير إلى أهمية الأموال بالنسبة للعامل الفلسطيني وصعوبة الحصول عليها".