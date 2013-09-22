عجوز تونسية في الـ 80 حامل بالشهر الـ 4

من عبدالله دقامسة

قدرة الله فوق كل شىء، هذا ما ينطبق على تلك القصة، ففى حالة نادرة من نوعها اكتشفت سيدة عجوز من تونس تبلغ 80 عاما انها حامل فى الشهر الرابع. رغم ان المرأة بعد سن الأربعين من الصعب ان تحمل فى جنين ولكنها قدرة الله.

وقالت صحيفة "الصباح" التونسية ان تلك السيدة ذهبت إلى الطبيب فى مستشفى الجهوي في مدينة سيدى بوزيد 365 كلم جنوب وطلبت من الطبيب اجهاض الجنين الا ان الطبيب رفض ذلك لأنها كانت حامل فى الشهر الرابع.

ووصف الطبيب الذي أشرف على الحالة أن تلك السيدة تعتبر حالة نادرة ولم تحدث من قبل مشيراً إلى ان البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد 30 أو 40 عاما.