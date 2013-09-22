واردات الصين من النفط الإيراني ترتفع 17.5%

بكين - بلغت واردات الصين من النفط الخام الإيراني 436 ألفاً و 296 برميلاً يومياً في أغسطس/ آب بارتفاع 17.54 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك أنّ رقم واردات أغسطس/ آب يزيد أيضا 9.8 بالمئة عن واردات يوليو/ تموز.

وبلغت واردات الصين من الخام الايراني 14.06 مليون برميل خلال أول ثمانية شهور من العام وفقًا لبيانات الجمارك الرسمية أو ما يوازي 422 الفاً و308 براميل يومياً بانخفاض 1.17 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2012 .

وقال مسؤولون صينيون إنّ المصافي المحلية قد تخفض وارداتها من إيران بين خمسة وعشرة بالمئة هذا العام عن متوسط الواردات في 2012 التي بلغت 438 ألفا و 450 برميلاً يومياً.

ويعني هذا أنّ متوسط الواردات اليومية لإيران من النفط الايراني في عام 2013 سينخفض إلى نطاق بين 394 ألفا و600 برميل و 416 ألفا و400 برميل يومياً في إطار سعي المستوردين للالتزام بالعقوبات الامريكية تهدف لكبح البرنامج النووي لايراني.