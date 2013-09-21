القبض على مطلوب خطير في سنياء

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قوات الأمن المصرية تقبض على إسماعيل أبو شيتة أحد أخطر العناصر التكفيرية في سيناء ضمن الحملة الأمنية الموسعة.