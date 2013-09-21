القبض على مطلوب خطير في سنياء

القاهرة- (خاص) من أحمد المصري
ألقت قوات الأمن المصري القبض على "إسماعيل أبو شيتة" أخطر العناصر التكفيرية المتطرفة، السبت.
وصرح مصدر أمني بسيناء لـ (إرم) بأن الحملة الأمنية الموسعة تواصل عملياتها جنوب مدينة العريش، حيث تقوم بتمشيط المنطقة، والبحث عن مواقع تواجد العناصر المسلحة، ومخازن الأسلحة والذخيرة.
وأضاف المصادر أن الحملة تتم بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تحلق الطائرات العسكرية في سماء المنطقة طوال السبت، علاوة على القوات البرية والمصفحات والمدرعات التي تهاجم المواقع المشتبه في وجود عناصر مسلحة بها.
وتشير الدلائل الأولية إلى إلقاء القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بالهجوم على الأكمنة والمواقع الأمنية، "إسماعيل أبو شيتة" أخطر العناصر التكفيرية المتطرفة.