فيتل أول المنطلقين في سباق سنغافورة

سنغافورة- سيكون بطل العالم الألماني سيباستيان فيتل سائق رد بول أول المنطلقين في سباق سنغافورة لسيارات فورمولا 1 الأحد بعد ان تفوق على جميع منافسيه في التجارب الرسمية للسباق الثالث عشر للموسم السبت.

وسجل فيتل متصدر الموسم الحالي اسرع زمن خلال التجارب في حلبة مارينا باي وهو دقيقة واحدة و42.841 ثانية.

وسينطلق من الخط الأول إلى جانب فيتل مواطنه نيكو روزبرغ سائق مرسيدس الذي احتل المركز الثاني في التجارب التأهيلية للسباق الليلي الوحيد في الموسم.

واحتل الفرنسي رومان جروجان سائق لوتس المركز الثالث في التجارب متقدما على الأسترالي مارك ويبر سائق رد بول الثاني وسينطلق الاثنان الأحد من الخط الثاني.

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المركز الخامس في حين ينطلق سائق فيراري الإسباني فرناندو الونسو من المركز السابع بعد زميله في الفريق البرازيلي فيليبي ماسا.

ويحتل الونسو المركز الثاني في الترتيب العام متخلفا بفارق 53 نقطة عن فيتل قبل سبعة سباقات من نهاية الموسم.