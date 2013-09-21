الملياردير سورس يتزوج للمرة الثالثة

نيويورك - أقام المستثمر الملياردير جورج سورس (83 عاماً) مراسم لزواجه الثالث من تاميكو بولتون وهي مستشارة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم في منزله بالقرب من مدينة نيويورك.

وتستمر المراسم ثلاثة أيام وتبدأ الجمعة بحفل عشاء يتبعه حفل استقبال في متحف الفن الحديث في مانهاتن نيويورك لمشاهدة المعرض الجديد لأعمال الرسام البلغاري رينيه ماجريت.

ومن المقرر أن يعقد سورس قرانه على بولتون (42 عاما) في حفل صغير في منزله في بدفورد الذي اشتراه من مايكل كريشتون مؤلف رواية "حديقة الديناصورات" في عام 2003.

وقال أحد المشرفين على ترتيبات المراسم إنّ القاضي الاتحادية كيمبا وود ستشرف على مراسم القران المدني الذي سيحضره أفراد من عائلتي سوروس وبولتون ومن بينهم أبناؤهم الخمسة.

ويعد سورس داعماً نشطاً لقضية الليبرالية السياسية.

وسيعقب مراسم القران حفل استقبال السبت يحضره 500 مدعو في مركز الفنون في مقاطعة كاتونا القريبة. ومن بين المدعووين في الحفل رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم وبعض الزعماء الأجانب من بينهم رئيس استونيا هندريك توماس إلفيس ورئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل أيضاً زملاء لسورس من عمالقة الاستثمار في العالم مثل بول تيودور جونز وجوليان روبرتسون. ومن عالم السياسة ستشارك نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب من كاليفورنيا.