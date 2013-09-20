القرضاوي على قوائم ترقب الوصول

القاهرة ـ قال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بوضع الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي قوائم ترقب الوصول وذلك لاتهامه بالتحريض على قتل الجنود المصريين والتدخل في الشؤون المصرية.

وأكد المصدر، أن النائب العام كلف الأمن الوطني لعمل تحريات حول وقائع أخرى متهم فيها "القرضاوي" بإثارة الفتنة فى البلاد والتخابر لصالح جهات خارجية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إنه يجب الإعلان عن أسباب وضع الشيخ يوسف القرضاوى على قوائم الترقب والوصول، مشيرا إلى أن الرأى العام لابد وأن يعرف ما هى الأسباب التى جعلت الدولة تضعه على هذه القائمة، وما هي الاتهامات الموجهة إليه، وقد يكون ذلك لتفعيل مبدأ الشفافية، ويجب أن يكون ذلك مع أي مواطن أيا كان وضعه.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات صحفية "إنه لا يعلم إذا كانت قطر طردت القرضاوى أم لا، ولكن ما يهمنا الآن أن على الدولة أن تفصح دائما عن أسباب الترقب أو المنع من السفر، حيث إن ذلك حق قانوني لأي مواطن، وحتى لا تحدث مثل هذة الأمور بلبلة".