تقرير: السلطات الإيرانية دفنت "سرًا" جثة صحفي معارض توفي في الخارج

كشفت إذاعة "فردا" الإيرانية المعارضة، اليوم الأحد، أن قوات من الحرس الثوري دفنت جثة مراسلها الصحفي المعارض رضا حقيقت نجاد، الذي توفي في ألمانيا وذلك بعد عودة جثته إلى إيران.

وقالت الإذاعة، التي تمولها الولايات المتحدة، إن جثمان مراسل وأحد محرري قسم الأخبار في الإذاعة رضا حقيقت نجاد، الذي توفي متأثرًا بالسرطان في العاصمة برلين، تم دفنه "سرًا" في إيران من قبل رجال الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن "دفن جثمان الصحفي جاء بعد 5 أيام من اختطاف جثته بعد وصوله إلى مطار مدينة شيراز جنوب إيران"، مشيرة إلى أنه "جرى، اليوم، دفن جثمان رضا حقيقت نجاد دون إذن ومعرفة الأسرة في منطقة بعيدة عن مسقط رأسه".