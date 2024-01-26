هوزان عكو: استعدوا لدوامة من العواطف والتشويق في مسلسل "The board"

أعلن السيناريست والمخرج هوزان عكو، عبر صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، موعد عرض مسلسله المنتظر "The board"، على منصة Prime Video، وذلك في الأول من فبراير/شباط القادم.

وكتب في منشور على حسابه في "فيسبوك": "أخبار مثيرة! انضموا إلينا في هذه الرحلة الآسرة من بطولة الموهوبين سلوم حداد، وباسم ياخور، ونادين تحسين بيك. استعدوا لدوامة من العواطف والتشويق".

والجديد في هذا العمل الدرامي أنه سيشهد بصمة عكو الإخراجية، بعد أن أخرج أجزاء المنصة سابقاً المخرج الألماني رودريغو كريشنار، كما أن إنتاجه سيكون ضمن شركة "ديونيزيا" التي يملكها الكاتب والمخرج نفسه.

وفي تصريحات سابقة لعكو، أوضح أن موضوع المسلسل جديد وفريد، على مستوى الشكل والتجربة عمومًا، لافتًا إلى أن العمل يتمحور حول الأشياء التي تتحكم فينا، وكيف تُدار حياتنا ومن يديرها، وكيف نجمع ثروات، أو لماذا لا نجمع ثروات.

وعن اختيار مدينة أبوظبي للتصوير، قال المخرج السوري: "لم يكن ذلك من باب المصادفة، بل لأن أجواء العمل مرتبطة بمدينة عصرية ذاهبة باتجاه تطور ونمو سريع؛ لذلك كانت أبوظبي المكان الأمثل للتصوير".

وفي أول عرض دعائي عن المسلسل، يظهر الممثل بسام ياخور ويعرّف عن شخصيته بالقول: "اسمي رابح فرنجي، وأنا آخد من اسمي نصيب، لما ادخل بقصة بيكون قدامي خيار واحد بس، هو إني أربح، واللي طلعلنا بمقولة (المال أصل الشرور) هاد ع الأغلب كان مفلّس، حدا متلي بيعرف يحمي حالو كتير منيح، وما من مصلحة حدا يعاديني".

من جهته، الممثل خالد القيش أوضح في تصريح، أنّ "هوية العمل جديدة"، وأنه لم يشتغل سابقًا هذا النوع من الشخصيات، مبينًا أن المسلسل يحكي عن عالم الأعمال والبنوك ورجال الأعمال وأسهم البورصة، بطريقة جديدة على الدراما العربية عمومًا.

بينما، قال كرم الشعراني بشخصيته التي كانت غامضة، وحولها كثير من إشارات الاستفهام: "حاورت المؤلف كثيراً لمعرفة هذا العالم المجهول بالنسبة لـ90% من الناس، خاصةً أنه عالم متحكم بأبسط جزئية من جزئيات حياتنا".

وأوضح الممثل اللبناني عبدو شاهين، أنّ نص The Board جديد وحديث بطريقة كتابته وتقديمه للشخصيات، قائلاً: "نص السيناريو كان صدمة حقيقية بالنسبة لي، وفي العالم العربي لم أقرأ نصًّا بهذا الشكل".

يتناول العمل، الذي أنتجته شركة "ديوينيزيا"، القضايا البشرية والاجتماعية المتداولة، ويتحدث ضمن أحداث ممتلئة بالغموض، عن مجموعة أشخاص وأشياء تتحكم بمصير غالبية الناس، من دون معرفتها أو القدرة على التعامل معها، ويسعى المسلسل وفق القائمين عليه إلى تسليط الضوء على ذلك بطريقة تشويقية، من خلال قصة درامية ممتلئة بالأحداث والشخصيات المثيرة للاهتمام.

ويشارك في المسلسل العديد من الممثلين السوريين والعرب، أبرزهم: سلوم حداد، وباسم ياخور، ونادين تحسين بيك، وخالد القيش، وروزينا لاذقاني، وعبدو شاهين، وكرم الشعراني، وجوان الخضر، وشادي الصفدي، ودياموند بوعبود، وإيهاب شعبان، وترف التقي، وديمة الجندي، وغيرهم.