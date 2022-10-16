اشتباك بين محمد صلاح وبيرناردو سيلفا.. وطرد كلوب (فيديو)
سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا جميلا خلال قمة الجولة 11 من عمر الدولي الإنجليزي الممتاز بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي.
وأهدر محمد صلاح فرصتين محققتين للتسجيل، ثم سجل هدفا جميلا بعدما راوغ روبن دياز مدافع مانشستر سيتي.
وشهد المباراة بعد هدف صلاح مباشرة اشتباكا بين محمد صلاح وبيرناردو سيلفا.
وحاول بيرناردو سيلفا إيقاف أحدى انطلاقات صلاح من خلال جذبه من القميص حتى أسقطه أرضا، غير أن حكم المباراة لم يحتسب خطأ وهو ما أغضب يورغن كلوب.
وأحرز صلاح هدفا رائعا قبل أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى صلاح تمريرة طويلة من الحارس أليسون وروضها لنفسه بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.
وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.