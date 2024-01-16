لماذا تقع المرأة في حب الرجل الخطأ؟

امرأة جميلة ومرغوبة تترك جميع الخيارات المتاحة لإقامة علاقة "صحية"، وتقع في غرام الرجل الذي لا يبادلها الحب أو يمنحها الاهتمام.

هذه المفارقة تشكل جوهر كتاب "عندما تحب النساء أكثر مما ينبغي" أو women who love too much، الذي صدرت منه طبعة جديدة عن دار "الكرمة" بالقاهرة للكاتبة الأمريكية روبين نورود، وترجمة إيناس التركي.

يحمل الكتاب الذي يقع في 335 صفحة من القطع الكبير عنوانا فرعيا شديد الدلالة هو "أن تعيشي في انتظار أن يتغير" والذي يعني أن تتمسك حواء بوهم تغيير عيوب الطرف الآخر والسيطرة على مساوئه العديدة، وهو ما لا يحدث أبدا.

أب مدمن أو عنيف

وغالبا ما ترتبط تلك الجزئية بموضوع النشأة في ظل أسرة "مختلة وظيفيا"، حيث يتحول أحد الوالدين لا سيما الأب إلى عبء على ابنته بسبب عنفه أو إدمانه أو إهانته للأم أو تزمته. وتكبر الطفلة الصغيرة، وعندما تجد شخصا يشبه والدها تنجذب إليه لا شعوريا وتسعى للفوز بحبه، بحثا عن الحب الذي لم تجده لدى أبيها، متوهمة أن نجاحها في تغييره يصبح و كأنها نجحت في تغيير الأب.

افتقاد الرعاية والحنان في سنوات الطفولة لا يتحول فقط إلى طاقة نفسية سلبية تهيمن على المرأة فتتقرب من رجل بارد عاطفيا آملا في الفوز بحبه، لكنه أيضا يجعلها مدفوعة تحت وطاة رغبة ملحة للتقرب والاهتمام بنمط من الرجال يبدو أنهم يفتقدون هم أيضا تلك الرعاية وهذا الحنان.