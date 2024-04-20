"خطوات بسيطة" تجنبك أخطر أنواع سرطان الجلد

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من مخاطر التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فصل الصيف، منوهة بأنّ هذه الأشعة هي سبب رئيس في الإصابة بأحد أخطر أنواع سرطان الجلد المؤدي للوفاة.

وذكرت الصحيفة، أن الأشعة فوق البنفسجية تعد عاملا خطرا رئيسا للإصابة بسرطان الجلد، الذي يصيب واحدا من كل خمسة أمريكيين طوال حياتهم.

ويعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطانات شيوعا فتكا بالبشر؛ إذ يموت بسببه نحو 8 آلاف أمريكي سنويا، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.

لكن مع ذلك، هناك طرق بسيطة قادرة على تقليص مخاطر الإصابة به بشكل كبير، منها الكشف المبكر عن حالات من سرطان الجلد، خاصة الورم الميلانيني، الذي يعد الأكثر عدوانية من بين أنواع سرطان الجلد؛ ما يسهم في علاجه قبل فوات الأوان.

ومعظم الأورام الميلانينية تظهر على شكل بقع مسطحة أو مرتفعة قليلا ذات لون داكن على الجلد، الذي يتعرض بشكل متكرر للأشعة فوق البنفسجية.

وتعتبر أفضل طرق الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الجلد، تجنب التعرض غير الضروري للأشعة فوق البنفسجية. والتي تكون في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحا و4 مساء، فإن لم تكن هناك حاجة للخروج في هذا الوقت، فالأفضل تجنب ذلك. كما يوصي الأطباء بارتداء ملابس ونظارات واقية والاستخدام المنتظم لواقي الشمس.

ويحذر الطبيب شانثي سينفندران، طبيب الأورام في جمعية السرطان الأمريكية، من مصابيح وأسرّة التسمير، مؤكدا أنها سبب بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير.