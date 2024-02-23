دراسة تكشف فاعلية "الفياغرا" في السيطرة على الزهايمر

استندت نتائج دراسة واسعة النطاق أُجريت على نحو 270 ألف رجل في منتصف العمر في بريطانيا، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، على أن "الفياغرا" قد يكون مفيدًا لأدمغة كبار السن.

وتتبع باحثون في جامعة كوليدج السجلات الطبية لتتبع صحة الرجال، الذين كانت أعمارهم 40 عامًا فما فوق، وتم تشخيص إصابة 1119 رجلاً منهم بمرض الزهايمر.

ولاحظ الباحثون أن الرجال الذين وُصفت لهم الفياغرا أو دواء مشابه أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18%، مقارنة بالرجل الذين لم يتناولوا الدواء. ومن بين أعلى المستخدمين، بناءً على إجمالي الوصفات الطبية، كان خطر الإصابة بمرض الزهايمر أقل بنسبة 44%.

وقالت المحاضرة في كلية الصيدلة بجامعة كوليدج لندن والباحثة الرئيسة في الدراسة، روث براور: "أنا متحمسة للنتائج، ولكنني أكثر حماسة لأنني أشعر أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الدراسات عالية الجودة في مجال المرض الذي يحتاج إلى مزيد من العمل".

وأظهرت الدراسة بالفعل علاقة بين انخفاض خطر الإصابة بالزهايمر واستخدام الفياغرا، لكنها لم تثبت السبب والنتيجة.

وقالت، ريبيكا إيدلماير، المسؤولة في جمعية الزهايمر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني للصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفياغرا والأدوية المماثلة لها تأثير على خطر الإصابة بالزهايمر. وقالت: "إن إجراء المزيد من الأبحاث والتجارب السريرية هو خطوة ضرورية".