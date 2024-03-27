السعودية.. نهاية حزينة لحريق بريدة بوفاة الشاب الخامس فادي التويجري
شهدت حادثة الحريق الذي اندلع في منزل بمدينة بريدة في السعودية، نهاية حزينة بعد أن التحق الشاب فادي التويجري بأصدقائه الأربعة الذين قضوا في الحادثة التي نجمت عن حريق أعقب انفجار أسطوانة غاز.
وشارك عدد كبير من أهالي بريدة في تشييع التويجري مساء الثلاثاء، قبل تقديم العزاء لعائلته بحضور عوائل أصدقائه الأربعة ضحايا الحادثة.
كما تلقت عوائل الشبان الخمسة، سيلاً من عبارات التعاطف والمواساة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تفاصيل الحادثة في كل المملكة.
وكان الشبان الخمسة في منزل يتخذونه استراحة لهم للقاء والتسلية، عندما انفجرت أسطوانة غاز مساء الخميس الماضي، وخلفت حريقًا في المنزل، انتهى بكارثة.
وباشر الدفاع المدني بمدينة بريدة إطفاء الحريق، وأعلن عن وفاة أربعة شبان، وإصابة خامس تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، قبل أن يلتحق التويجري برفاقه.
وشهد تشييع الشبان الأربعة أيضًا، وهم: عبدالعزيز الصعب، وريان المحمود، ونايف السلامة، وعبدالله الجريبيع، حضورًا كبيرًا من أهل المدينة الذين هزَّتهم الحادثة بسبب عدد ضحاياها، وكونهم جميعًا من الشباب.