السعودية.. نهاية حزينة لحريق بريدة بوفاة الشاب الخامس فادي التويجري

شهدت حادثة الحريق الذي اندلع في منزل بمدينة بريدة في السعودية، نهاية حزينة بعد أن التحق الشاب فادي التويجري بأصدقائه الأربعة الذين قضوا في الحادثة التي نجمت عن حريق أعقب انفجار أسطوانة غاز.

وشارك عدد كبير من أهالي بريدة في تشييع التويجري مساء الثلاثاء، قبل تقديم العزاء لعائلته بحضور عوائل أصدقائه الأربعة ضحايا الحادثة.

كما تلقت عوائل الشبان الخمسة، سيلاً من عبارات التعاطف والمواساة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تفاصيل الحادثة في كل المملكة.