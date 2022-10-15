الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشرطة ضد الزوراء في الدوري العراقي

تشهد الجولة الثانية من عمر الدوري العراقي مواجهة قوية تجمع بين الشرطة وضيفه الزوراء مساء اليوم السبت.

وتقام اليوم السبت أيضاً 3 مواجهات أخرى تجمع بين نوروز وضيفه الكرخ كما يلعب النجف وضيفه نفط البصرة ويلتقي أربيل منافسه الكهرباء.

وانطلقت الجولة الثانية أمس الجمعة بفوز الطلبة على كربلاء بنتيجة 1-0 كما فاز دهوك خارج دياره على حساب الديوانية بنفس النتيجة، وتغلب الحدود على مضيفه النفط بنتيجة 2-1 وفاز زاخو على ضيفه الصناعة بنفس النتيجة وتعادل نفط الوسط مع نفط ميسان دون أهداف.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشرطة ضد الزوراء في قمة الجولة الثانية للدوري العراقي..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت العراق على ملعب (الشعب) بالعاصمة بغداد ويديرها الحكم مهند قاسم.

وتذاع مباراة ديربي العاصمة بغداد عبر قناة الرابعة العراقية.

ترتيب الفريقين

افتتح الشرطة حملة الدفاع عن لقب الدوري العراقي بالتعادل في الجولة الأولى مع دهوك بنتيجة 1-1، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر.

ولعب الزوراء في الجولة الأولى ضد الصناعة وحقق الفوز بنتيجة 2-0، ويحتل الفريق المركز السابع.

وفاز الشرطة بنتيجة 2-0 في آخر لقاء جمعه بالزوراء يوم 18 يونيو الماضي ببطولة الدوري بينما كان آخر فوز للزوراء يوم 10 يونيو 2021 في كأس العراق بنتيجة 2-0.

انتفاضة الشرطة

يبحث فريق الشرطة عن الانتفاضة وتحقيق الفوز الأول في مواجهة ستكون مهمة مع بداية مشوار الفريق بالدوري العراقي.

وواجه المصري مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة بعض الانتقادات بسبب تواضع المستوى في لقاء دهوك بجانب التعادل خارج الديار.

ومن المرجح أن يعتمد الشرطة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد باسل وأمامه الرباعي كرار عامر ومناف يونس وعامر صباح وأحمد يحيى.

ويقود خط الوسط إدريسا نيانج وبجواره محمد مظهر وعبد الرزاق قاسم ومحمود المواس بينما يقود الهجوم مارديك مارديكيان وعلي حصني.

خطط الزوراء

يسعى الزوراء لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وخاصة أن حصد النقاط الثلاث من أنياب الشرطة في عقر داره سيكون دفعة قوية في مشوار الفريق للمنافسة على اللقب.

ويقود الزوراء المدير الفني أيوب أوديشو والذي يسعى لحصد الفوز على حساب الشرطة في ملعب الأخير.

ويعتمد الزوراء في تشكيلته التي تضم على الأرجح حارس المرمى جلال حسن وأمامه رباعي خط الدفاع ميثم جبار والحسن حوبيب وأحمد حسن وحسام كاظم.

ويقود خط الوسط برونو ليما وأمامه الرباعي سعد عبد الأمير ولؤي العاني وحسن عبد الكريم ومراد محمد مع المهاجم علاء عباس.

وقال صالح سدير، نجم منتخب العراق الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون خارج التوقعات لأنها مباراة ديربي مثيرة وفي بداية الموسم وهناك دوافع قوية لكل فريق لتحقيق الفوز.

وأشاد سدير بما قدمه الشرطة تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان في الموسم الماضي مؤكداً أن الاستمرارية نقطة مهمة في مشوار الفريق.

وأكد أن الزوراء يملك عدة عناصر مميزة في خط الهجوم خاصة مراد وعلاء عباس وهو ما يساعده على إزعاج دفاعات الشرطة.