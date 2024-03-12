25 عملًا دراميًا سوريًا على 30 محطة عربية في رمضان

قال علي عنيز رئيس مجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا، إن عدد الأعمال الدرامية السورية في الموسم الرمضاني وصل إلى 25 عملاً تُعرض على 30 محطة عربية ومنصة، بتكلفة وصلت إلى 310 مليارات ليرة، وتنوعت الأعمال بين الطويلة والقصيرة وعالجت موضوعات اجتماعية وبوليسية وبيئة شامية.

ومقارنة مع عام 2022 حيث اقتصر الإنتاج على 13 عملاً، وعام 2023 وصل إلى 15، فإن هناك استعادة متدرجة للأرقام الإنتاجية التي درجت الدراما السورية على تحقيقها قبل الحرب وكانت تتجاوز 35 عملاً في الموسم.