تحذير من الجمع بين تدخين التبغ والسجائر الإلكترونية معًا

حذرت دراسة حديثة من الجمع بين تدخين التبغ التقليدي والتدخين الإلكتروني نظرًا لِما يسببه ذلك من ضرر مضاعف على صحة الإنسان.

ويتسبب الاستخدام طويل الأمد للسجائر القابلة للاحتراق أو السجائر الإلكترونية في تلف الأوعية الدموية، على الرغم من أن كلا منها يبدو أنه يسبب بعض الآثار الضارة التي لا يسببها الآخر.

ويشير هذا إلى أن الاستخدام المزدوج للمنتجات من النوعين يضاعف الضرر الذي يعود على الصحة.

ويمثل ذلك علامة مقلقة لأولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية كإقلاع عن التدخين، بحسب الدراسة الممولة من الحكومة، وأوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الدراسة أن مدخني السجائر الإلكترونية معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب مثل مستخدمي السجائر العادية، وتسبب تلفًا مشابهًا للأوعية الدموية مثل تدخين التبغ.

وبحسب الدراسة، إذا تعرضت الأوعية الدموية للتلف أو باتت لا تعمل بشكل صحيح، فإنه يجعل من الصعب على الأكسجين في الدم الانتقال إلى القلب وحول الجسم.

ولا يزال يُعتقد أن التبغ التقليدي أسوأ بالنسبة لصحة الإنسان من السجائر الإلكترونية بسبب علاقته بسرطان الرئة ومشاكل التنفس الأخرى.

وتقدم هذه الدراسة المزيد من الأدلة على أن السجائر الإلكترونية ليست البديل الخالي من المخاطر الذي تروج له الشركات.

وبناء على الإحصائيات الحكومية الصادمة، وصف المنظمون الفدراليون الوضع بأنه "وباء السجائر الإلكترونية".