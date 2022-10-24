جيسوس مهاجم آرسنال: التعادل مع ساوثهامبتون أشبه بالهزيمة
أقر غابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، بأن التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، يشبه الهزيمة بعد أن هيمن فريقه على الشوط الأول قبل أن يفقد الزخم بعد الاستراحة.
افتتح غرانيت تشاكا التسجيل لآرسنال قبل أن يكافح ساوثهامبتون في الشوط الثاني ليتعادل بملعبه.
وقال جيسوس لموقع آرسنال على الإنترنت "نشعر بأننا خسرنا المباراة بسبب الطريقة التي لعبنا بها والفرص الكثيرة التي صنعناها، وفي الشوط الأول أكثر من الثاني".
وأضاف المهاجم البرازيلي "هذا يشبه ما حدث أمام ليدز، يجب أن نتحلى بالذكاء وأن ندرس الأخطاء ونتحسن، يجب أن نحاول العودة إلى نفس المستوى الذي بدأنا به الموسم، كفريق وأفراد".
وتابع "لا توجد مبررات، لدينا بعض الأيام للاستعداد والعمل، يحتاج لاعبون إلى وقت أطول للتعافي، لكن كل شيء يتعلق بالتركيز في الملعب".
ورغم التعادل يبقى آرسنال في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.
تصريحات أرتيتا
فيما قال الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "كان يجب أن تكون النتيجة مختلفة، لكن ساوثهامبتون قدم مباراة جيدة، وأضعنا الكثير من الفرص".
وأضاف "إهدارنا للفرص كلفنا الخسارة، كل ما كان ينقصنا أن نضع الكرة في الشباك، ولم نفعل ذلك".
وشدد "تحملنا ضغط المباراة حتى تعادل ساوثهامبتون، بعد الكثير من الكرات الطويلة، وفي الشوط الثاني لم تكن سيطرتنا وتهديدنا لمرماهم كافيين للفوز".
وأردف: "إنه أمر مخيب للآمال، صنعنا ما يكفي من الفرص، وهذا درس إذا أردنا الفوز مرة أخرى، يجب علينا أن نسكن الكرة الشباك".
وعن اللاعب السويسري غرانيت تشاكا، أشار: "لقد أصبح فاعلًا في الهجوم، مستواه الفترة الأخيرة مثير للإعجاب، ننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة".