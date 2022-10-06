أرتيتا يحث الشاب ريس نيسلون على إثبات جدارته مع آرسنال

وقال أرتيتا للصحفيين، اليوم الأربعاء: "بعد الفترة التي قضاها معارًا، العام الماضي، أردنا أن يعود لنرى ما إذا كان هناك أي تغييرات طرأت عليه وأصبحت هناك احتمالية لأن نرتقي به لمستوى أعلى".

"نعتقد أن هناك امكانية لتطوره، ونعتقد أننا رأينا شيئًا استثنائيًا في رويس.. أعتقد أن الجميع يتحدث عن ذلك، والآن عليه القيام بما يلزم في الملعب".

وأضاف أرتيتا أن النادي يعمل حاليًا لتجديد عقود وليام ساليبا، وغابريل مارتينيلي، وبوكايو ساكا، النجوم الشباب الذين يلعبون دورًا محوريًا في البداية الرائعة لآرسنال هذا الموسم.

وقال: "علينا التخطيط للمستقبل. (المدير التقني) إدو يشرف على هذا بالتنسيق مع كافة أعضاء مجلس الإدارة، ونحاول أن نفعل ما هو صحيح، ونكافئ اللاعبين الذي نرى أنهم مستقبل كبير للنادي".

ويتصدر بودو/غليمت ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد مباراتين، فيما يحل آرسنال ثانيًا بعد الفوز على زيوريخ في الجولة الافتتاحية.

وكان الفريق النرويجي قد فاز على روما الإيطالي مرتين خلال 4 مواجهات بينهما في دوري المؤتمر الأوروبي، العام الماضي، من بينها انتصاره بنتيجة 6/1، كما أنه أطاح بسلتيك والكمار من البطولة.

وقال أرتيتا: "فعلنا ما علينا فعله. جعلنا اللاعبين على دراية بالفريق الذي نواجهه، غدًا، وبتاريخه وما فعلوه في السنوات القليلة الماضية".

"لدينا مارتن (أوديغارد) في تشكيلتنا وهو يعرفهم (كفريق) جيدًا".

ويتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة، لكن أرتيتا أصر على أن اللعب في المسابقة الثانية للأندية الأوروبية، بعد دوري الأبطال، ليس إهدارًا للوقت ولكنها تجربة يتعلم منها اللاعبون الصغار.

وقال المدرب الإسباني: "إنها (الدوري الأوروبي) تساعدنا... اللعب في أوروبا أمر رائع. هذا هو واقعنا في اللحظة الحالية وعلينا قبوله. هو جزء من خطواتنا المقبلة".