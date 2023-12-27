6 قتلى في حريق بنُزل في رومانيا

قضى 6 أشخاص، بينهم قاصر، وأصيب اثنان بجروح واعتُبر آخران في عداد المفقودين، في حريق شبّ صباح الثلاثاء في نُزل برومانيا شمال العاصمة بوخارست، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية على فيسبوك "هذا الصباح، في بلدة توهاني"، الواقعة في منطقة براهوفا، "اندلع حريق في مؤسسة تجارية تعمل في مجال الضيافة وتقديم الطعام".

وأضافت أنّ "الحريق امتدّ إلى المبنى بأكمله؛ إذ بلغت المساحة المتضرّرة أكثر من ألف متر مربّع".

وأرفقت خدمات الطوارئ منشورها بصور ظهر فيها حريق ضخم.

وقالت خدمات الطوارئ إنّ "بيت الضيافة" خضع لعملية تفتيش في 2019 بيّنت وجود مخالفات لقواعد السلامة فيه، وطُلب منه اتّخاذ "خطوات" لاستصدار "تصريح السلامة من الحرائق" لكنّه لم يفعل.