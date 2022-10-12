اليمن.. حزب الإصلاح يرفض قرار تعيين محافظ جديد للجوف

تداولت حسابات يمنية على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا لفرع حزب الإصلاح (إخوان) في الجوف شمال شرقي البلاد، يرفض قرار المجلس الرئاسي تعيين محافظ جديد للمحافظة التي شهدت في السابق انتكاسات للقوات المحسوبة على الشرعية في مواجهة الحوثيين.

وكان مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظا لمحافظة الجوف، وترقيته الى رتبة لواء، خلفا للقيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب، أمين العكيمي، المتهم من قبل خصومه بالفساد وتسليم جبهات في المحافظة لمليشيات الحوثي.

وردا على ذلك أصدرر فرع حزب الإصلاح في الجوف، بيانا أكد فيه “رفض التعاطي مع هذه القرارات حتى عودة اللواء أمين العكيمي محافظ المحافظة إلى أرض الوطن”.

وزعم البيان أن “هذه القرارات لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي إنجاح المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية”.

وأثار هذا التصريح سخرية معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق على سبيل المثال مغرد باسم عدنان الأعجم على بيان الحزب: "رفض الإخوان إقالة العكيمي، وقالوا - في بيان رسمي- إنه "حقق من الانجازات مالم تحققه الحكومات السابقة". في هذه معهم حق: سلم الجوف بمعسكراتها وأسلحتها للحوثيين ببلاش. وبدون اي مقابل"