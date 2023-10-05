إيذانًا بحقبة جديدة.. الخطوط البريطانية تطلق زيها الجديد لـ"ثنائيي الجنس"
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن تحديث زيها، رسميًّا، يوم الاثنين، ليناسب "ثنائيي الجنس" وبما يسمح لهؤلاء باختيار الزي وفق "هوياتهم" الخاصة.
يأتي ذلك قبل يومين فقط من تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنّ "الرجل رجل والمرأة مرأة" ولا يجب أن يتعرّض الناس للترهيب ليعتقدوا أن بمقدورهم أن يتحولوا لأي جنس يريدونه.
وخففت الخطوط الجوية البريطانية، العام الماضي، من قواعدها الصارمة المتعلقة بالزي الرسمي، وأصبح أكثر محايدة بين الجنسين، للسماح للطيارين الذكور وأفراد الطاقم بوضع المكياج وحمل حقائب اليد.
ووفق صحيفة الـ"ديلي ميل"، كشفت الخطوط البريطانية بداية هذا العام النقاب عن الزي الجديد للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.
وعلى الرغم من أنّ الزي الرسمي الجديد محدد الجنس، لكنه يسمح كذلك لـ"ثنائيي الجنس" باختيار ما يناسبهم منه. واعتبرت الخطوط الجوية تصميم الزي الجديد "إيذانًا بحقبة جديدة".
ويتضمن التصميم الجديد، "بذلة عصرية" وتنورة وبنطلونا للنساء، وبدلة مصممة من ثلاث قطع للرجال مع سراويل عادية وضيقة.
وأثار الزي الجديد، جدلًا بين موظفي الشركة، إذ رأت بعض الموظفات أن المظهر "رخيص" للزي الرسمي، بينما وصفه آخرون بأنه "مخنث عن عمد".
تم اختبار الزي الجديد في تجارب سرية العام الماضي وتم إطلاقه أخيرًا عبر القوى العاملة يوم الاثنين.
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "الأمر برمته في حالة من الفوضى".
ونشرت الخطوط الجوية البريطانية على حسابها في فيسبوك، صورًا ترويجية للزي الجديد المتنوع، معلقة: "إيذانًا ببداية حقبة جديدة، انطلق زينا الجديد".
في نوفمبر الماضي، ورد أن الرؤساء أخبروا الموظفين في مذكرة داخلية "كونوا جريئين، فخورين، كونوا على طبيعتكم"، حيث نشرت إرشادات محدّثة تسمح للطيارين الذكور بوضع الماكياج وحمل حقائب اليد.
وقالوا إنهم يأملون أن "يتبناه الجميع بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجنسية أو العرق أو الخلفية أو الثقافة أو الهوية الجنسية أو غير ذلك".
وقيل للطيارين الذكور وطاقم الطائرة في الخطوط الجوية البريطانية إنه يمكنهم وضع "لمسة من الماسكارا ولون الشفاه" والرموش الصناعية، وطلاء أظافرهم.
كما تم تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بتصفيفات الشعر - ما يعني أنه أصبح بإمكان الرجال الآن ارتداء "كعكة الرجال".