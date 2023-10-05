إيذانًا بحقبة جديدة.. الخطوط البريطانية تطلق زيها الجديد لـ"ثنائيي الجنس"

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن تحديث زيها، رسميًّا، يوم الاثنين، ليناسب "ثنائيي الجنس" وبما يسمح لهؤلاء باختيار الزي وفق "هوياتهم" الخاصة.

يأتي ذلك قبل يومين فقط من تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنّ "الرجل رجل والمرأة مرأة" ولا يجب أن يتعرّض الناس للترهيب ليعتقدوا أن بمقدورهم أن يتحولوا لأي جنس يريدونه.