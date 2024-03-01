تجربة تناول "طعام فاخر" على متن هليكوبتر تتحول إلى كابوس (فيديو)
أسفرت رحلة سياحية ترفيهية لمجموعة ركاب في كولومبيا لتذوق الطعام الفاخر على متن طائرة هليكوبتر في تجربة استثنائية عن حادث مروع.
ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة إقلاع الطائرة، التي ما لبثت أن صارت تتأرجح في السماء، قبل أن تهوي وتسقط لتبقى معلقة بين عامود وجدار مبنى.
ووفق موقع "روسيا اليوم، أصيب السياح، الذين كانوا على متن طائرة الهليكوبتر، بحالة من الذعر، بعد خروج الطائرة عن السيطرة، قبل أن تهوي وتظل معلقة.
وكان من المفترض أن تظل الطائرة في الهواء لمدة 12 دقيقة فقط لنقل الركاب للاستمتاع بتجربة "تناول طعام فاخرة"، قبل أن تصطدم بجانب مبنى شاهق في منطقة ميديلين يوم الإثنين.
ونجا جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية "Bell 206" بأعجوبة من هذا الحادث.
وقال المسؤولون أن أحد الركاب المصابين تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الساق ورضوض في الجسم.
وكانت رحلة المروحية جزءًا من تجربة تناول الطعام التي يقدمها مطعم "Hangar"، وهو مطعم ذو طابع طيراني يقع في حي ميديلين في مانريكي، إذ يتقاضى العملاء حوالي 73 دولارًا مقابل رحلة طيران مدتها 12 إلى 15 دقيقة من مطار "أولايا هيريرا" إلى المطعم، حيث كان من المفترض أن يتم الترحيب بهم بكوكتيل.
وهرع أكثر من 70 من عمال الطوارئ إلى مكان الحادث وساعدوا في انتشال المسافرين بعد الحادث المروع.
وتم تعليق جميع رحلات طائرات الهليكوبتر بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.