تجربة تناول "طعام فاخر" على متن هليكوبتر تتحول إلى كابوس (فيديو)

أسفرت رحلة سياحية ترفيهية لمجموعة ركاب في كولومبيا لتذوق الطعام الفاخر على متن طائرة هليكوبتر في تجربة استثنائية عن حادث مروع.

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة إقلاع الطائرة، التي ما لبثت أن صارت تتأرجح في السماء، قبل أن تهوي وتسقط لتبقى معلقة بين عامود وجدار مبنى.

ووفق موقع "روسيا اليوم، أصيب السياح، الذين كانوا على متن طائرة الهليكوبتر، بحالة من الذعر، بعد خروج الطائرة عن السيطرة، قبل أن تهوي وتظل معلقة.

وكان من المفترض أن تظل الطائرة في الهواء لمدة 12 دقيقة فقط لنقل الركاب للاستمتاع بتجربة "تناول طعام فاخرة"، قبل أن تصطدم بجانب مبنى شاهق في منطقة ميديلين يوم الإثنين.