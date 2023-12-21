الصين تواجه موجة صقيع قياسية

شهدت الصين موجة صقيع في نهاية هذا العام، الذي تخلّلته ظواهر مناخية قصوى.

وأفاد المكتب الوطني للأرصاد الجوية، أن أكثر من 20 محطة في أنحاء مختلفة من البلد سجّلت في الساعات الأولى من يوم الخميس، درجات متدنية قياسية لشهر كانون الأول/ ديسمبر، وتحديدًا في هوهوت عاصمة منطقة منغوليا الداخلية (شمال الصين)، إذ تدّنت الحرارة إلى 29,1 درجة مئوية تحت الصفر، محطمة بذلك رقما قياسيا يعود إلى حوالي 70 عاما، الأمر الذي دعا السلطات لإطلاق تحذيرات من تداعيات البرد في المناطق التي ضربتها موجة الصقيع.

وتأتي هذه الموجة بعد صيف شهد معدّلات حرارة قياسية وفيضانات جارفة، خصوصا في شمال البلد.

وزاد الصقيع من معاناة الناجين من زلزال مقاطعة غانسو، حيث يمضون لياليهم في خيم يواجهون فيها ظروفًا مناخية تعد الأقسى.