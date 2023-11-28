عمرو أديب: فخور جدا بحصولي على الجنسية السعودية

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية"، والذي يُعرَض على قناة "أم بي سي – مصر"، حصوله على الجنسية السعودية إلى جانب المصرية.

وأكد أنه مُنِح الجنسية السعودية مؤخرًا، موجهًا شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ولفت "أديب" إلى أنه مِن ضمن المصريين "القلائل الذين تم منحهم هذه الجنسية".