فلسطينيان يتحديان الموت بإقامة زفافهما في "خيمة" (فيديو وصور)

أراد الفلسطيني محمد الغندور إقامة حفل زفاف كبير لعروسه، مثله مثل أي شاب آخر يحلم بيوم الزفاف، لكن حرب غزة قلبت حياته رأسا على عقب.

اضطرّ الغندور للفرار من منزله هو وعروسه، حتى تمكنا أخيرا هذا الأسبوع من الزواج، لكن في مكان بالتأكيد مختلف، إذ يقيمان الآن في رفح قرب الحدود المصرية.

وبدلا من المنزل، اضطر محمد الغندور لاصطحاب زوجته شهد ممسكا بيدها نحو خيمة مزينة بمصابيح ملونة ومرآة ذات إطار ذهبي اللون وحولهما بعض الأقارب، الذين صفقوا تعبيرا عن الفرح، رغم كل شيء.