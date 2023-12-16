بسبب "الأفلام الإباحية".. مصرية تقتل ابنتها المراهقة

أقدمت سيدة مصرية في منطقة دار السلام على قتل ابنتها المراهقة بعدما شاهدتها وهي تتابع "أفلاما إباحية".

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن وقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق، وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، عثر على جثة مراهقة، تبلغ من العمر 13 عاما، مصابة بطعنة سكين في ظهرها.

وإثر تحقيقات، تبين أن والدتها، البالغة 32 عاما من عمرها، قامت بقتلها، بعدما شاهدت ابنتها وهي تتابع فيلما إباحيا.

وألقي القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.