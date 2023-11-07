فوز جان باتيست أندريا بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

مُنحت جائزة غونكور الأدبية الفرنسية، الثلاثاء، في باريس للكاتب جان باتيست أندريا عن روايته "فييه سور إيل" الصادرة عن دار "ليكونوكلاست" للنشر، وهي عبارة عن قصة حب في زمن الفاشية.

وحصل الروائي، البالغ 52 عاما، على الجائزة في الدورة الرابعة عشرة، ما يعكس خلافات داخل لجنة تحكيم الجائزة الأدبية برئاسة ديدييه دوكوان الذي يُحتَسَب صوته صوتين.

وقال الكاتب الذي بدا شديد التأثر لدى وصوله إلى مطعم "دروان"، حيث تسلّم جائزته كأسلافه منذ أكثر من قرن: "إنها لحظة عاطفية مهمة جداً. لقد مسحنا للتو دموعنا في سيارة الأجرة".

وتنافس أندريا على الجائزة مع إريك رينارت، الذي كان الأوفر حظاً وغاسبار كونيغ ونيج سينّو التي حصلت الإثنين على جائزة فيمينا.

ولأندريا أربع روايات فحسب، وهو نال الجائزة الأدبية الفرنسية الأعرق بفضل اللوحة التي يرسمها كتابه عن النحت وإيطاليا.