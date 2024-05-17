الأمطار الغزيرة تؤجل تجربة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

قال مسؤول في بلدية باريس، اليوم الجمعة، إن السلطات أرجأت تجربة لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري عبر نهر السين، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه النهر.

وكان من المقرر إجراء تجربة فنية للقوارب التي ستقل الرياضيين عبر النهر في عرض لمسافة ستة كيلومترات في 27 مايو أيار الجاري، لكن التجربة تأجلت بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.